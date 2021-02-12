Сніжні замети та безпорадність комунальників: Київ потерпає від заторів
Попри всі намагання чиновників хоча б якось мінімізувати складну ситуацію на дорогах, зранку 12 лютого потужні снігопади все рівно паралізували Київ. Цілком з об'єктивних причин, розчистити дороги від снігу комунальники не змогли.
Джерело:24 канал
Сайт 24 каналу розповідає де спостерігаються затори у години пік.
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Де у Києві важко проїхати зранку 12 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
- Вулиця Центральна
- Дарницьке шосе й Дарницький міст
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
- Вулиця Набережно-Рибальська,
- Гаванський міст,
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Лобановського
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
- Вулиця Олени Теліги
- Проспект Степана Бандери
Де у Києві 12 лютого затори / Скриншот Google Maps
Погодні умови
Зима поки не відступає – 12 лютого стихія, яка обрушилася на Київ цього тижня, лише погіршиться. За даними синоптиків у столиці очікуватимуться пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.
На дорогах столиці слід очікувати сильну ожеледицю, а також снігові замети. Температура повітря 12 лютого у Києві становитиме -9...-11 градусів.
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