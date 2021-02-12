Сніжні замети та безпорадність комунальників: Київ потерпає від заторів

12 лютого 2021 , 08:22
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Джерело:

24 канал

Попри всі намагання чиновників хоча б якось мінімізувати складну ситуацію на дорогах, зранку 12 лютого потужні снігопади все рівно паралізували Київ. Цілком з об'єктивних причин, розчистити дороги від снігу комунальники не змогли.

Сайт 24 каналу розповідає де спостерігаються затори у години пік.

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Де у Києві важко проїхати зранку 12 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
  • Вулиця Центральна
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
  • Вулиця Набережно-Рибальська,
  • Гаванський міст,
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Лобановського
  • Проспект Любомира Гузара
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
  • Вулиця Олени Теліги
  • Проспект Степана Бандери

Де у Києві 12 лютого затори / Скриншот Google Maps

Погодні умови

Зима поки не відступає – 12 лютого стихія, яка обрушилася на Київ цього тижня, лише погіршиться. За даними синоптиків у столиці очікуватимуться пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

На дорогах столиці слід очікувати сильну ожеледицю, а також снігові замети. Температура повітря 12 лютого у Києві становитиме -9...-11 градусів.