Сніжні замети та безпорадність комунальників: Київ потерпає від заторів

Попри всі намагання чиновників хоча б якось мінімізувати складну ситуацію на дорогах, зранку 12 лютого потужні снігопади все рівно паралізували Київ. Цілком з об'єктивних причин, розчистити дороги від снігу комунальники не змогли.

Сайт 24 каналу розповідає де спостерігаються затори у години пік.

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Де у Києві важко проїхати зранку 12 лютого:

Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)

Вулиця Центральна

Дарницьке шосе й Дарницький міст

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")

Вулиця Набережно-Рибальська,

Гаванський міст,

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Лобановського

Проспект Любомира Гузара

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")

Вулиця Олени Теліги

Проспект Степана Бандери

Де у Києві 12 лютого затори / Скриншот Google Maps

Погодні умови

Зима поки не відступає – 12 лютого стихія, яка обрушилася на Київ цього тижня, лише погіршиться. За даними синоптиків у столиці очікуватимуться пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

На дорогах столиці слід очікувати сильну ожеледицю, а також снігові замети. Температура повітря 12 лютого у Києві становитиме -9...-11 градусів.