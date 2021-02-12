Сніжні замети та безпорадність комунальників: Київ потерпає від заторів

Джерело:24 канал
Попри всі намагання чиновників хоча б якось мінімізувати складну ситуацію на дорогах, зранку 12 лютого потужні снігопади все рівно паралізували Київ. Цілком з об'єктивних причин, розчистити дороги від снігу комунальники не змогли.
Сайт 24 каналу розповідає де спостерігаються затори у години пік.
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Де у Києві важко проїхати зранку 12 лютого:
Де у Києві 12 лютого затори / Скриншот Google Maps
Зима поки не відступає – 12 лютого стихія, яка обрушилася на Київ цього тижня, лише погіршиться. За даними синоптиків у столиці очікуватимуться пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.
На дорогах столиці слід очікувати сильну ожеледицю, а також снігові замети. Температура повітря 12 лютого у Києві становитиме -9...-11 градусів.