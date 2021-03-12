Затори у Києві зранку 12 березня: як об'їхати та де ускладнено проїзд
Ранок останнього робочого дня тижня на дорогах столиці розпочався з традиційних заторів. Утворилися вони на звичних для всіх ділянках доріг.
Джерело:24 канал
Центральні дороги на карті позначені червоним кольором. Сайт 24 каналу розповідає як краще рухатись столицею у години пік.
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Де у Києві важко проїхати зранку 12 березня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Вулиця Семена Скляренка
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 12 березня затори / Скриншот Google Maps
Погодні умови
12 березня вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 метрів у секунду, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов: має 586 одиниць спеціальної техніки та працює у цілодобовому режимі.
За прогнозом синоптиків, опади розпочнуться близько 11-ї ранку. Можливий мокрий сніг із переходом у дощ. Температура вночі -6°С, вдень -1°С – 0°С.
Заздалегідь, до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів.
Комунальники закликали водіїв бути обачними на дорогах, а також закликали за можливості не використовувати власні авто під час снігопаду.
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