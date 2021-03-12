Ранок останнього робочого дня тижня на дорогах столиці розпочався з традиційних заторів. Утворилися вони на звичних для всіх ділянках доріг.

Центральні дороги на карті позначені червоним кольором. Сайт 24 каналу розповідає як краще рухатись столицею у години пік.

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Де у Києві важко проїхати зранку 12 березня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Вулиця Семена Скляренка

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 12 березня затори / Скриншот Google Maps

Погодні умови

12 березня вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 метрів у секунду, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов: має 586 одиниць спеціальної техніки та працює у цілодобовому режимі.

За прогнозом синоптиків, опади розпочнуться близько 11-ї ранку. Можливий мокрий сніг із переходом у дощ. Температура вночі -6°С, вдень -1°С – 0°С.

Заздалегідь, до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів.

Комунальники закликали водіїв бути обачними на дорогах, а також закликали за можливості не використовувати власні авто під час снігопаду.