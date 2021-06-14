Зранку у Києві затори спостерігаються у центрі столиці. Також рух обмежено й на Лівому березі.
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Де у Києві важко проїхати зранку 14 червня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 14 червня затори / Скриншот Google Maps
Де у Києві завершили ремонт доріг
Кілька місяців у столиці тривають середні ремонти. Новий дорожній одяг уже з’явився на 6 об’єктах. Про це інформує КМДА.
- вулиця Березняківська у Дніпровському районі,
- провулок Патона у Подільському,
- вулиця Тимірязєвська на Печерську,
- проспект Шухевича у Деснянському районі,
- проспект Миру у Дніпровському районі.
Завершують роботи ще на кількох вулицях. Зокрема, на Омеляновича-Павленка, Коласа та Архипенка.