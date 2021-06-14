Затори у Києві 14 червня: як краще об'їхати – онлайн-карта

На дорогах Києва ранок першого робочого дня тижня, 14 червня, почався з традиційних ускладнень руху. Затори утворилися на звичайних для всіх місцях.

Зранку у Києві затори спостерігаються у центрі столиці. Також рух обмежено й на Лівому березі.

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Де у Києві важко проїхати зранку 14 червня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 14 червня затори / Скриншот Google Maps

Де у Києві завершили ремонт доріг

Кілька місяців у столиці тривають середні ремонти. Новий дорожній одяг уже з’явився на 6 об’єктах. Про це інформує КМДА.

вулиця Березняківська у Дніпровському районі,

провулок Патона у Подільському,

вулиця Тимірязєвська на Печерську,

проспект Шухевича у Деснянському районі,

проспект Миру у Дніпровському районі.

Завершують роботи ще на кількох вулицях. Зокрема, на Омеляновича-Павленка, Коласа та Архипенка.