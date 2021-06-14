Затори у Києві 14 червня: як краще об'їхати – онлайн-карта

14 червня 2021 , 08:27
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

На дорогах Києва ранок першого робочого дня тижня, 14 червня, почався з традиційних ускладнень руху. Затори утворилися на звичайних для всіх місцях.

Зранку у Києві затори спостерігаються у центрі столиці. Також рух обмежено й на Лівому березі.

І таке буває Відпросився "в кущики": п'яний росіянин 6 годин ховався у річці від ДАІшників

Де у Києві важко проїхати зранку 14 червня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві 14 червня затори / Скриншот Google Maps

Де у Києві завершили ремонт доріг

Кілька місяців у столиці тривають середні ремонти. Новий дорожній одяг уже з’явився на 6 об’єктах. Про це інформує КМДА.

  • вулиця Березняківська у Дніпровському районі,
  • провулок Патона у Подільському,
  • вулиця Тимірязєвська на Печерську,
  • проспект Шухевича у Деснянському районі,
  • проспект Миру у Дніпровському районі.

Завершують роботи ще на кількох вулицях. Зокрема, на Омеляновича-Павленка, Коласа та Архипенка.

Автор: Ярослав Голобородько, Олексій Чибісов