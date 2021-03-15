Перший робочий день тижня, 15 березня, розпочався з заторів. Утворилися вони у традиційних місцях та фактично паралізували Київ. Де краще проїхати, та які дороги варто оминути, розповідає 24 канал.

Утворилися численні затори у звичайних для Києва місцях. На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів.

Вкрай важко заїхати до самої столиці, оскільки на в'їздах до неї рух фактично унеможливлений.

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Де у Києві важко проїхати зранку 15 березня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Вулиця Семена Скляренка

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 15 березня затори / Скриншот Google Maps