Зранку 15 березня Київ скували затори: онлайн-карта

15 березня 2021 , 08:18
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Джерело:

24 канал

Перший робочий день тижня, 15 березня, розпочався з заторів. Утворилися вони у традиційних місцях та фактично паралізували Київ. Де краще проїхати, та які дороги варто оминути, розповідає 24 канал.

Утворилися численні затори у звичайних для Києва місцях. На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів.

Вкрай важко заїхати до самої столиці, оскільки на в'їздах до неї рух фактично унеможливлений.

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Де у Києві важко проїхати зранку 15 березня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Вулиця Семена Скляренка
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві 15 березня затори / Скриншот Google Maps