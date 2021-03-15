Зранку 15 березня Київ скували затори: онлайн-карта

Джерело:24 канал
Перший робочий день тижня, 15 березня, розпочався з заторів. Утворилися вони у традиційних місцях та фактично паралізували Київ. Де краще проїхати, та які дороги варто оминути, розповідає 24 канал.
Утворилися численні затори у звичайних для Києва місцях. На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів.
Вкрай важко заїхати до самої столиці, оскільки на в'їздах до неї рух фактично унеможливлений.
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Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті: