Зранку у Києві затори спостерігаються у центрі столиці. Також рух обмежено й на Лівому березі.
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Де у Києві важко проїхати зранку 15 червня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 15 червня затори / Скриншот Google Maps
На вулиці Турівській розпочався середній ремонт. Оновлюють покриття на ділянці між вулицями Оболонською та Набережно-Рибальською. Під час ремонту рух на вулиці частково обмежено до 23 липня.