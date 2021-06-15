Затори у Києві 15 червня: куди краще не їхати – онлайн-карта

15 червня 2021 , 08:20
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Джерело:

24 канал

Ранок вівторка, 15 червня, розпочався на дорогах Києва з шалених заторів. Як краще їх оминути, та куди взагалі ліпше не їхати, розповідає 24 канал.

Зранку у Києві затори спостерігаються у центрі столиці. Також рух обмежено й на Лівому березі.

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Де у Києві важко проїхати зранку 15 червня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві 15 червня затори / Скриншот Google Maps

На вулиці Турівській розпочався середній ремонт. Оновлюють покриття на ділянці між вулицями Оболонською та Набережно-Рибальською. Під час ремонту рух на вулиці частково обмежено до 23 липня.

Автор: Ярослав Голобородько