Київ зранку 16 березня зупинився у заторах. Утворилися вони у звичних для всіх автомобілістів місцях.

На Лівому березі важко дістатися мостів, а на Правому – проїхати в напрямку центру. Вкрай ускладнений рух на в'їздах до столиці, оскільки тисячі автомобілістів рвуться до Києва на роботу.

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Де у Києві важко проїхати зранку 16 березня:

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Вулиця Семена Скляренка

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 16 березня затори / Скриншот Google Maps