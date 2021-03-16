Зранку 16 березня Київ зупинився у заторах: онлайн-карта

Київ зранку 16 березня зупинився у заторах. Утворилися вони у звичних для всіх автомобілістів місцях.
На Лівому березі важко дістатися мостів, а на Правому – проїхати в напрямку центру. Вкрай ускладнений рух на в'їздах до столиці, оскільки тисячі автомобілістів рвуться до Києва на роботу.
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Де у Києві важко проїхати зранку 16 березня:
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Вулиця Семена Скляренка
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 16 березня затори / Скриншот Google Maps