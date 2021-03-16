Зранку 16 березня Київ зупинився у заторах: онлайн-карта

16 березня 2021 , 08:25
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Джерело:

24 канал

Київ зранку 16 березня зупинився у заторах. Утворилися вони у звичних для всіх автомобілістів місцях.

На Лівому березі важко дістатися мостів, а на Правому – проїхати в напрямку центру. Вкрай ускладнений рух на в'їздах до столиці, оскільки тисячі автомобілістів рвуться до Києва на роботу.

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Де у Києві важко проїхати зранку 16 березня:

  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Вулиця Семена Скляренка
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві 16 березня затори / Скриншот Google Maps