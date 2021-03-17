У Києві 17 березня знову спостерігаються традиційні затори. Як і завжди, рух у години пік ускладнено як на Лівому, так і на Правому березі столиці.

Важко проїхати фактично всіма дорогами, які ведуть до центру, дістатися мостів та взагалі в'їхати в місто. Погіршують ситуацію ДТП, які сталися через неуважність водіїв та в умовах великого потоку машин.

Де у Києві важко проїхати зранку 17 березня:

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Бандери;

Вулиця Семена Скляренка;

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича й Північний міст;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Перемоги;

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 17 березня затори / Скриншот Google Maps