Де у Києві 17 березня затори: онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

У Києві 17 березня знову спостерігаються традиційні затори. Як і завжди, рух у години пік ускладнено як на Лівому, так і на Правому березі столиці.

Важко проїхати фактично всіма дорогами, які ведуть до центру, дістатися мостів та взагалі в'їхати в місто. Погіршують ситуацію ДТП, які сталися через неуважність водіїв та в умовах великого потоку машин.

Де у Києві важко проїхати зранку 17 березня:

  • Проспект Героїв Сталінграду;
  • Проспект Бандери;
  • Вулиця Семена Скляренка;
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Перемоги;
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві 17 березня затори / Скриншот Google Maps