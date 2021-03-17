Де у Києві 17 березня затори: онлайн-карта

У Києві 17 березня знову спостерігаються традиційні затори. Як і завжди, рух у години пік ускладнено як на Лівому, так і на Правому березі столиці.
Важко проїхати фактично всіма дорогами, які ведуть до центру, дістатися мостів та взагалі в'їхати в місто. Погіршують ситуацію ДТП, які сталися через неуважність водіїв та в умовах великого потоку машин.
Де у Києві важко проїхати зранку 17 березня:
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Бандери;
- Вулиця Семена Скляренка;
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Проспект Перемоги;
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 17 березня затори / Скриншот Google Maps