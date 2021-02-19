Затори 19 лютого: Київ знову потерпає від транспортного колапсу
У Києві спостерігаються затори / 24 канал
У Києві 19 лютого спостерігаються затори. Останні робочий день тижня не міг обійтися без традиційного транспортного колапсу.
Джерело:24 канал
Традиційно для п'ятниці рівень заторів вищий, аніж в інші будні дні. Вкрай ускладнений в'їзд до Києва. На Правому березі важко проїхати у напрямку центра, а на Лівому – в бік мостів.
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Рух ускладнено через дрібні ДТП, завантажені дороги та досить слизьке покриття.
Де у Києві важко проїхати зранку 19 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);
- Вулиця Центральна;
- Дарницьке шосе й Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Гаванський міст;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Лобановського;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Степана Бандери;
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