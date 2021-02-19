Затори 19 лютого: Київ знову потерпає від транспортного колапсу

У Києві 19 лютого спостерігаються затори. Останні робочий день тижня не міг обійтися без традиційного транспортного колапсу.

Традиційно для п'ятниці рівень заторів вищий, аніж в інші будні дні. Вкрай ускладнений в'їзд до Києва. На Правому березі важко проїхати у напрямку центра, а на Лівому – в бік мостів.

Дивіться також Розмитнення "євроблях" до тисячі євро: Рада попередньо підтримала законопроєкт

Рух ускладнено через дрібні ДТП, завантажені дороги та досить слизьке покриття.

Де у Києві важко проїхати зранку 19 лютого:

Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);

Вулиця Центральна;

Дарницьке шосе й Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");

Вулиця Набережно-Рибальська;

Гаванський міст;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Лобановського;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Степана Бандери;



Де у Києві 19 лютого затори / Скриншот Google Maps