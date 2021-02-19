Затори 19 лютого: Київ знову потерпає від транспортного колапсу

19 лютого 2021 , 08:29
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Джерело:

24 канал

У Києві 19 лютого спостерігаються затори. Останні робочий день тижня не міг обійтися без традиційного транспортного колапсу.

Традиційно для п'ятниці рівень заторів вищий, аніж в інші будні дні. Вкрай ускладнений в'їзд до Києва. На Правому березі важко проїхати у напрямку центра, а на Лівому – в бік мостів.

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Рух ускладнено через дрібні ДТП, завантажені дороги та досить слизьке покриття.

Де у Києві важко проїхати зранку 19 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);
  • Вулиця Центральна;
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Гаванський міст;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Лобановського;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Степана Бандери;


Де у Києві 19 лютого затори / Скриншот Google Maps