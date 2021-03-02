Ранок другого робочого дня тижня, 2 березня, розпочався для автовласників Києва з нудного перебування у численних заторах. Де краще не їхати у годину пік, показує онлайн карта.

Зранку майже всі головні дороги столиці позначено "червоним".

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Де у Києві важко проїхати зранку 2 березня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницьке шосе

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Вулиця Семена Скляренка

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 2 березня затори / Скриншот Google Maps

Обмеження руху транспорту

До 1 вересня на вулиці Борщагівській частково обмежено рух транспорту. Там розпочали новий етап капітального ремонту. Дорожники оновлюють покриття на ділянці між проспектом Повітрофлотським і вулицею Вадима Гетьмана (Індустріальний шляхопровід) у напрямку Борщагівки.

Також з 3 березня до 1 листопада на вулиці Милославській частково обмежать рух транспорту. Роботи виконуватимуть на ділянці від вулиці Радунської (разом із кільцевою розв’язкою) до вулиці Оноре де Бальзака.