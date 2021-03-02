Затори у Києві 2 березня: де важко проїхати у столиці

Джерело:24 канал
Ранок другого робочого дня тижня, 2 березня, розпочався для автовласників Києва з нудного перебування у численних заторах. Де краще не їхати у годину пік, показує онлайн карта.
Зранку майже всі головні дороги столиці позначено "червоним".
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Де у Києві важко проїхати зранку 2 березня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 2 березня затори / Скриншот Google Maps
До 1 вересня на вулиці Борщагівській частково обмежено рух транспорту. Там розпочали новий етап капітального ремонту. Дорожники оновлюють покриття на ділянці між проспектом Повітрофлотським і вулицею Вадима Гетьмана (Індустріальний шляхопровід) у напрямку Борщагівки.
Також з 3 березня до 1 листопада на вулиці Милославській частково обмежать рух транспорту. Роботи виконуватимуть на ділянці від вулиці Радунської (разом із кільцевою розв’язкою) до вулиці Оноре де Бальзака.