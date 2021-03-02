Затори у Києві 2 березня: де важко проїхати у столиці

2 березня 2021 , 08:36
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Джерело:

24 канал

Ранок другого робочого дня тижня, 2 березня, розпочався для автовласників Києва з нудного перебування у численних заторах. Де краще не їхати у годину пік, показує онлайн карта.

Зранку майже всі головні дороги столиці позначено "червоним".

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Де у Києві важко проїхати зранку 2 березня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Дарницьке шосе
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Вулиця Семена Скляренка
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 2 березня затори / Скриншот Google Maps

Обмеження руху транспорту

До 1 вересня на вулиці Борщагівській частково обмежено рух транспорту. Там розпочали новий етап капітального ремонту. Дорожники оновлюють покриття на ділянці між проспектом Повітрофлотським і вулицею Вадима Гетьмана (Індустріальний шляхопровід) у напрямку Борщагівки.

Також з 3 березня до 1 листопада на вулиці Милославській частково обмежать рух транспорту. Роботи виконуватимуть на ділянці від вулиці Радунської (разом із кільцевою розв’язкою) до вулиці Оноре де Бальзака.