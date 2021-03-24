Затори у Києві 24 березня: як об'їхати та де ускладнено рух
Затори 24 березня / 24 канал
Зранку середи, 24 березня, на дорогах Києва утворилися традиційні та звичні для всіх затори. Однак їх рівень значно нижчий, аніж притаманний для столиці. Про це свідчить онлайн-карта.
Джерело:24 канал
Через оголошений у Києві та області локдаун серйозних заторів на в'їздах до столиці майже нема. На Правому березі все ж таки важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів.
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Однак у заторах водіям доводиться проводити значно менше часу, аніж до посиленого карантину.
Де у Києві важко проїхати зранку 24 березня:
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Бандери;
- Вулиця Семена Скляренка;
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Проспект Перемоги;
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 24 березня затори / Скриншот Google Maps
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