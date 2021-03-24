Затори у Києві 24 березня: як об'їхати та де ускладнено рух

Зранку середи, 24 березня, на дорогах Києва утворилися традиційні та звичні для всіх затори. Однак їх рівень значно нижчий, аніж притаманний для столиці. Про це свідчить онлайн-карта.

Через оголошений у Києві та області локдаун серйозних заторів на в'їздах до столиці майже нема. На Правому березі все ж таки важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів.

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Однак у заторах водіям доводиться проводити значно менше часу, аніж до посиленого карантину.

Де у Києві важко проїхати зранку 24 березня:

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Бандери;

Вулиця Семена Скляренка;

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича й Північний міст;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Перемоги;

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 24 березня затори / Скриншот Google Maps