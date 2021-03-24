Затори у Києві 24 березня: як об'їхати та де ускладнено рух

Джерело:24 канал
Зранку середи, 24 березня, на дорогах Києва утворилися традиційні та звичні для всіх затори. Однак їх рівень значно нижчий, аніж притаманний для столиці. Про це свідчить онлайн-карта.
Через оголошений у Києві та області локдаун серйозних заторів на в'їздах до столиці майже нема. На Правому березі все ж таки важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів.
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Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 24 березня затори / Скриншот Google Maps