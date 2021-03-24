Затори у Києві 24 березня: як об'їхати та де ускладнено рух

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Джерело:

24 канал

Зранку середи, 24 березня, на дорогах Києва утворилися традиційні та звичні для всіх затори. Однак їх рівень значно нижчий, аніж притаманний для столиці. Про це свідчить онлайн-карта.

Через оголошений у Києві та області локдаун серйозних заторів на в'їздах до столиці майже нема. На Правому березі все ж таки важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів.

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Однак у заторах водіям доводиться проводити значно менше часу, аніж до посиленого карантину.

Де у Києві важко проїхати зранку 24 березня:

  • Проспект Героїв Сталінграду;
  • Проспект Бандери;
  • Вулиця Семена Скляренка;
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Перемоги;
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві 24 березня затори / Скриншот Google Maps