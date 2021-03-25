Затори у Києві 25 березня: на яких вулицях обмежений рух

Ранок четверга, 25 березня, розпочався у Києві з традиційних заторів. Попри локдаун їх рівень досить великий.
На Лівому березі ускладнення руху спостерігаються у напрямку до мостів. На Правому важко проїхати в бік центру. Традиційно затори утворилися й на в'їздах до столиці.
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Окрім перевантаження доріг через велику кількість машин затори утворилися й внаслідок досить масштабних ДТП.
Де у Києві важко проїхати зранку 25 березня:
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Бандери;
- Вулиця Семена Скляренка;
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Проспект Перемоги;
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 25 березня затори / Скриншот Google Maps