Затори у Києві 25 березня: на яких вулицях обмежений рух

Ранок четверга, 25 березня, розпочався у Києві з традиційних заторів. Попри локдаун їх рівень досить великий.

На Лівому березі ускладнення руху спостерігаються у напрямку до мостів. На Правому важко проїхати в бік центру. Традиційно затори утворилися й на в'їздах до столиці.

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Окрім перевантаження доріг через велику кількість машин затори утворилися й внаслідок досить масштабних ДТП.

Де у Києві важко проїхати зранку 25 березня:

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Бандери;

Вулиця Семена Скляренка;

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича й Північний міст;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Перемоги;

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 25 березня затори / Скриншот Google Maps