Затори у Києві 25 березня: на яких вулицях обмежений рух

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Джерело:

24 канал

Ранок четверга, 25 березня, розпочався у Києві з традиційних заторів. Попри локдаун їх рівень досить великий.

На Лівому березі ускладнення руху спостерігаються у напрямку до мостів. На Правому важко проїхати в бік центру. Традиційно затори утворилися й на в'їздах до столиці.

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Окрім перевантаження доріг через велику кількість машин затори утворилися й внаслідок досить масштабних ДТП.

Де у Києві важко проїхати зранку 25 березня:

  • Проспект Героїв Сталінграду;
  • Проспект Бандери;
  • Вулиця Семена Скляренка;
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Перемоги;
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві 25 березня затори / Скриншот Google Maps