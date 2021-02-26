У Києві 26 лютого спостерігаються великі затори. Останній робочий день тижня без них не обійшовся.

Традиційні затори у Києві виникли на в'їздах до столиці, де велике скупчення автівок наклалося на кілька ДТП.

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Також важко проїхати на Правому березі в бік центру, а на Лівому – під'їхати до мостів.

Де у Києві важко проїхати зранку 26 лютого:

Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);

Вулиця Центральна;

Дарницьке шосе й Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");

Вулиця Набережно-Рибальська;

Гаванський міст;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Лобановського;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Степана Бандери;



Де у Києві 26 лютого затори / Скриншот Google Maps