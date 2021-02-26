Затори у Києві: 26 лютого столичні дороги паралізувало

26 лютого 2021 , 08:27
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Джерело:

24 канал

У Києві 26 лютого спостерігаються великі затори. Останній робочий день тижня без них не обійшовся.

Традиційні затори у Києві виникли на в'їздах до столиці, де велике скупчення автівок наклалося на кілька ДТП.

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Також важко проїхати на Правому березі в бік центру, а на Лівому – під'їхати до мостів.

Де у Києві важко проїхати зранку 26 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);
  • Вулиця Центральна;
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Гаванський міст;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Лобановського;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Степана Бандери;


Де у Києві 26 лютого затори / Скриншот Google Maps