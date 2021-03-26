Затори у Києві 26 березня: де важко проїхати, онлайн-карта
Затори 26 березня / 24 канал
У Києві 26 березня в останній робочий день тижня утворились шалені затори. Сайт 24 каналу розповідає як їх оминути.
Джерело:24 канал
Традиційно затори утворилися на мостах та в'їздах до столиці. На Правому березі ускладнений рух в напрямку центру.
Дивіться також В Одесу прибули військові авто США для української армії: загалом їх кілька десятків – фото
Де у Києві важко проїхати зранку 26 березня:
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Бандери;
- Вулиця Семена Скляренка;
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Проспект Перемоги;
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Поділитися новиною