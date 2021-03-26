У Києві 26 березня в останній робочий день тижня утворились шалені затори. Сайт 24 каналу розповідає як їх оминути.

Традиційно затори утворилися на мостах та в'їздах до столиці. На Правому березі ускладнений рух в напрямку центру. Дивіться також В Одесу прибули військові авто США для української армії: загалом їх кілька десятків – фото Де у Києві важко проїхати зранку 26 березня: Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Бандери;

Вулиця Семена Скляренка;

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича й Північний міст;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Перемоги;

Проспект Любомира Гузара та інші. Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Затори у Києві 26 березня / Скриншот Google maps