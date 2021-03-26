Затори у Києві 26 березня: де важко проїхати, онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

У Києві 26 березня в останній робочий день тижня утворились шалені затори. Сайт 24 каналу розповідає як їх оминути.

Традиційно затори утворилися на мостах та в'їздах до столиці. На Правому березі ускладнений рух в напрямку центру.

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Де у Києві важко проїхати зранку 26 березня:
  • Проспект Героїв Сталінграду;
  • Проспект Бандери;
  • Вулиця Семена Скляренка;
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Перемоги;
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Затори у Києві 26 березня / Скриншот Google maps