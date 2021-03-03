Затори у Києві 3 березня: які вулиці необхідно об'їхати
Мільйони пасажирів київського метро у черговий раз зраділи тому, що не користуються автівками у середу, 3 березня. Оскільки зранку столиця традиційно зупинилася у заторах.
Джерело:24 канал
"Червоним" позначені усі дороги із Лівого берега, а також традиційні місця у центрі столиці.
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Де у Києві важко проїхати зранку 3 березня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Дарницьке шосе
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Вулиця Семена Скляренка
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 3 березня затори / Скриншот Google Maps
Сьогодні можливо будуть обмежувати рух транспорту у самісінському центрі столиці, оскільки в Україну прибув з офіційним візітом президентт Європейської Ради Шарль Мішель. Такі заходи необхідні для забезпечення охорони під час візитів глав іноземних держав та інших провідних світових політиків.
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