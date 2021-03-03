Затори у Києві 3 березня: які вулиці необхідно об'їхати

3 березня 2021 , 08:17
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Джерело:

24 канал

Мільйони пасажирів київського метро у черговий раз зраділи тому, що не користуються автівками у середу, 3 березня. Оскільки зранку столиця традиційно зупинилася у заторах.

"Червоним" позначені усі дороги із Лівого берега, а також традиційні місця у центрі столиці.

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Де у Києві важко проїхати зранку 3 березня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Дарницьке шосе
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Вулиця Семена Скляренка
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 3 березня затори / Скриншот Google Maps

Сьогодні можливо будуть обмежувати рух транспорту у самісінському центрі столиці, оскільки в Україну прибув з офіційним візітом президентт Європейської Ради Шарль Мішель. Такі заходи необхідні для забезпечення охорони під час візитів глав іноземних держав та інших провідних світових політиків.