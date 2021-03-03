Затори у Києві 3 березня: які вулиці необхідно об'їхати

Мільйони пасажирів київського метро у черговий раз зраділи тому, що не користуються автівками у середу, 3 березня. Оскільки зранку столиця традиційно зупинилася у заторах.

"Червоним" позначені усі дороги із Лівого берега, а також традиційні місця у центрі столиці.

Читайте також Київ увійшов до 100 міст за якістю життя: на якому місці столиця

Де у Києві важко проїхати зранку 3 березня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницьке шосе

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Вулиця Семена Скляренка

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 3 березня затори / Скриншот Google Maps

Сьогодні можливо будуть обмежувати рух транспорту у самісінському центрі столиці, оскільки в Україну прибув з офіційним візітом президентт Європейської Ради Шарль Мішель. Такі заходи необхідні для забезпечення охорони під час візитів глав іноземних держав та інших провідних світових політиків.