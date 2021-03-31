Ранок останнього дня березня у Києві автомобілісти вимушені провести так само, як і завжди – у шалених заторах. Куди саме краще не їхати, та як оминути корки, розповідає 24 канал.

Затори утворились у традиційних місцях. Рух обмежений з Лівого берега та у центрі. Цікава інформація У Києві з'явився перший світлофор зі світлодіодними модулями: фото Де у Києві важко проїхати зранку 31 березня: Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші. Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті: Де у Києві 31 березня затори / Скриншот Google Maps Велике будівництво у Києві Влітку в рамках програми "Велике будівництво" підрядники Укравтодору почнуть роботу по реалізації проєкту по створенню Київської кільцевої дороги. Повноцінно реалізувати проєкт та поєднати ті ділянки Великої кільцевої автодороги з новими планують вже за 4 роки. Загалом дорожники мають побудувати ділянку протяжністю близько 150 кілометрів.