Затори у Києві зранку 31 березня: як краще об'їхати – онлайн-карта
Ранок останнього дня березня у Києві автомобілісти вимушені провести так само, як і завжди – у шалених заторах. Куди саме краще не їхати, та як оминути корки, розповідає 24 канал.
Джерело:24 канал
Затори утворились у традиційних місцях. Рух обмежений з Лівого берега та у центрі.
Цікава інформація У Києві з'явився перший світлофор зі світлодіодними модулями: фото
Де у Києві важко проїхати зранку 31 березня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 31 березня затори / Скриншот Google Maps
Велике будівництво у Києві
Влітку в рамках програми "Велике будівництво" підрядники Укравтодору почнуть роботу по реалізації проєкту по створенню Київської кільцевої дороги.
Повноцінно реалізувати проєкт та поєднати ті ділянки Великої кільцевої автодороги з новими планують вже за 4 роки. Загалом дорожники мають побудувати ділянку протяжністю близько 150 кілометрів.
Поділитися новиною