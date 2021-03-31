Затори у Києві зранку 31 березня: як краще об'їхати – онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

Ранок останнього дня березня у Києві автомобілісти вимушені провести так само, як і завжди – у шалених заторах. Куди саме краще не їхати, та як оминути корки, розповідає 24 канал.

Затори утворились у традиційних місцях. Рух обмежений з Лівого берега та у центрі.

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Де у Києві важко проїхати зранку 31 березня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 31 березня затори / Скриншот Google Maps

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Влітку в рамках програми "Велике будівництво" підрядники Укравтодору почнуть роботу по реалізації проєкту по створенню Київської кільцевої дороги.

Повноцінно реалізувати проєкт та поєднати ті ділянки Великої кільцевої автодороги з новими планують вже за 4 роки. Загалом дорожники мають побудувати ділянку протяжністю близько 150 кілометрів.