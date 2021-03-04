Затори у Києві зранку 4 березня: де краще проїхати
Затори у Києві 4 березня / 24 канал
Черговий ранок на дорогах у Києві розпочався з заторів. Об'їхати більшість з них фактично неможливо, оскільки корки паралізували майже все місто.
Джерело:24 канал
Про це свідчить онлайн-карта Google maps.
Читайте також У Київраді пропонують зробити на Бессарабці пішохідну зону
Де у Києві важко проїхати зранку 4 березня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Дарницьке шосе
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Вулиця Семена Скляренка
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 4 березня затори / Скриншот Google Maps
Погодні умови
В столиці сьогодні буде плюсова температура, вдень й на ввечері очікується невеликий дощ.
Поділитися новиною