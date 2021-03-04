Черговий ранок на дорогах у Києві розпочався з заторів. Об'їхати більшість з них фактично неможливо, оскільки корки паралізували майже все місто.

Про це свідчить онлайн-карта Google maps. Читайте також У Київраді пропонують зробити на Бессарабці пішохідну зону Де у Києві важко проїхати зранку 4 березня: Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницьке шосе

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Вулиця Семена Скляренка

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші. Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті: Де у Києві 4 березня затори / Скриншот Google Maps Погодні умови В столиці сьогодні буде плюсова температура, вдень й на ввечері очікується невеликий дощ.