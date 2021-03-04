Затори у Києві зранку 4 березня: де краще проїхати

4 березня 2021 , 08:21
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Джерело:

24 канал

Черговий ранок на дорогах у Києві розпочався з заторів. Об'їхати більшість з них фактично неможливо, оскільки корки паралізували майже все місто.

Про це свідчить онлайн-карта Google maps.

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Де у Києві важко проїхати зранку 4 березня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Дарницьке шосе
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Вулиця Семена Скляренка
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 4 березня затори / Скриншот Google Maps

Погодні умови

В столиці сьогодні буде плюсова температура, вдень й на ввечері очікується невеликий дощ.