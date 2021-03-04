Затори у Києві зранку 4 березня: де краще проїхати

Джерело:24 канал
Черговий ранок на дорогах у Києві розпочався з заторів. Об'їхати більшість з них фактично неможливо, оскільки корки паралізували майже все місто.
Про це свідчить онлайн-карта Google maps.
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Де у Києві важко проїхати зранку 4 березня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 4 березня затори / Скриншот Google Maps
В столиці сьогодні буде плюсова температура, вдень й на ввечері очікується невеликий дощ.