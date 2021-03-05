Ранок останнього робочого дня у Києві розпочався з традиційних заторів. Утворилися вони у звичних для всіх автовласників столиці місцях.

Сайт 24 каналу розповідає на яких вулицях у години пік важко проїхати.

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Де у Києві важко проїхати зранку 5 березня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницьке шосе

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Вулиця Семена Скляренка

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 5 березня затори / Скриншот Google Maps

У лютому вживані авто зайняли 81% українського авторинку

Українці продовжують віддавати перевагу вживаним авто з-закордону. Нові автомобілі з салонів вибирає менше 20% українців. У лютому свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 33,7 тисяч легкових авто, з яких 27,4 тисяч – автомобілі з пробігом. У результаті розмитнені машини, що були в експлуатації, охопили понад 81% первинного ринку легкових авто. Про це повідомляє Auto 24.