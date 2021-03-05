Затори у Києві зранку 5 березня: на яких вулицях ускладнено рух
Ранок останнього робочого дня у Києві розпочався з традиційних заторів. Утворилися вони у звичних для всіх автовласників столиці місцях.
Джерело:24 канал
Сайт 24 каналу розповідає на яких вулицях у години пік важко проїхати.
Читайте також Як в GTA: у Києві чоловік вибіг на дорогу із пістолетом й забрав машину
Де у Києві важко проїхати зранку 5 березня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Дарницьке шосе
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Вулиця Семена Скляренка
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 5 березня затори / Скриншот Google Maps
У лютому вживані авто зайняли 81% українського авторинку
Українці продовжують віддавати перевагу вживаним авто з-закордону. Нові автомобілі з салонів вибирає менше 20% українців. У лютому свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 33,7 тисяч легкових авто, з яких 27,4 тисяч – автомобілі з пробігом. У результаті розмитнені машини, що були в експлуатації, охопили понад 81% первинного ринку легкових авто. Про це повідомляє Auto 24.
Поділитися новиною