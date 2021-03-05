Затори у Києві зранку 5 березня: на яких вулицях ускладнено рух

Джерело:24 канал
Ранок останнього робочого дня у Києві розпочався з традиційних заторів. Утворилися вони у звичних для всіх автовласників столиці місцях.
Сайт 24 каналу розповідає на яких вулицях у години пік важко проїхати.
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Де у Києві важко проїхати зранку 5 березня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 5 березня затори / Скриншот Google Maps
У лютому вживані авто зайняли 81% українського авторинку
Українці продовжують віддавати перевагу вживаним авто з-закордону. Нові автомобілі з салонів вибирає менше 20% українців. У лютому свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 33,7 тисяч легкових авто, з яких 27,4 тисяч – автомобілі з пробігом. У результаті розмитнені машини, що були в експлуатації, охопили понад 81% первинного ринку легкових авто. Про це повідомляє Auto 24.