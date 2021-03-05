Затори у Києві зранку 5 березня: на яких вулицях ускладнено рух

5 березня 2021 , 08:27
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Джерело:

24 канал

Ранок останнього робочого дня у Києві розпочався з традиційних заторів. Утворилися вони у звичних для всіх автовласників столиці місцях.

Сайт 24 каналу розповідає на яких вулицях у години пік важко проїхати.

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Де у Києві важко проїхати зранку 5 березня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Дарницьке шосе
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Вулиця Семена Скляренка
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 5 березня затори / Скриншот Google Maps

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