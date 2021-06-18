Зранку у Києві затори спостерігають у центрі столиці. Також рух обмежено й на Лівому березі.

Курйозні новини У Києві на Троєщині дорогою гуляв голий чоловік: відео

Де у Києві важко проїхати зранку 18 червня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 18 червня затори / Скриншот Google Maps