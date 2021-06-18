Затори у Києві зранку 18 червня: де найскладніше проїхати – онлайн-карта

18 червня 2021 , 08:09
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Джерело:

24 канал

Ранок останнього робочого дня розпочався на дорогах Києва з традиційних заторів. Дорога до центру для тисяч жителів столиці займає щонайменше 40 хвилин.

Зранку у Києві затори спостерігають у центрі столиці. Також рух обмежено й на Лівому березі.

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Де у Києві важко проїхати зранку 18 червня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві 18 червня затори / Скриншот Google Maps

Автор: Ярослав Голобородько, Олексій Чибісов