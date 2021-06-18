Затори у Києві зранку 18 червня: де найскладніше проїхати – онлайн-карта

Ранок останнього робочого дня розпочався на дорогах Києва з традиційних заторів. Дорога до центру для тисяч жителів столиці займає щонайменше 40 хвилин.
Зранку у Києві затори спостерігають у центрі столиці. Також рух обмежено й на Лівому березі.
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Де у Києві важко проїхати зранку 18 червня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті: