У Києві 19 березня спостерігаються величезні затори: які вулиці краще оминати
Затори 19 березня / 24 канал
У Києві в останній робочий день тижня 19 березня утворились затори на дорогах. Сайт 24 каналу розповідає як об'їхати ці місця.
Джерело:24 канал
Затори утворилися фактично на всіх ділянках доріг Києва. На Правому березі рух ускладнено у напрямку центру, а на Лівому – в бік мостів.
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Також вкрай повільно вимушені рухатися автівки на в'їздах до столиці.
Де у Києві важко проїхати зранку 19 березня:
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Бандери;
- Вулиця Семена Скляренка;
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Проспект Перемоги;
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
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