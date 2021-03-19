У Києві 19 березня спостерігаються величезні затори: які вулиці краще оминати

У Києві в останній робочий день тижня 19 березня утворились затори на дорогах. Сайт 24 каналу розповідає як об'їхати ці місця.

Затори утворилися фактично на всіх ділянках доріг Києва. На Правому березі рух ускладнено у напрямку центру, а на Лівому – в бік мостів.

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Також вкрай повільно вимушені рухатися автівки на в'їздах до столиці.

Де у Києві важко проїхати зранку 19 березня:

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Бандери;

Вулиця Семена Скляренка;

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича й Північний міст;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Перемоги;

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 19 березня затори / Скриншот Google Maps