Ранок середи, 13 січня, у Києві розпочався із традиційних заторів. Утворилися вони на звичних для всіх мешканців столиці місцях.

Про це свідчать дані Google maps. Якими дорогам краще не їхати у години пік, інформує сайт 24 каналу.

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Де у Києві важко проїхати зранку 13 січня:

Проспект Миколи Бажана (від станції метро "Осокорки" до Південного мосту);

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Перемоги;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Люлмира Гузара;

Проспект Валерія Лобановського;

Вулиця Жилянська;

Голосіївський проспект;

Броварський проспект (район станції метро "Дарниця" й "Лівобережна").



Де у Києві 13 січня затори / Скриншот Google Maps

Погода у Києві

За прогнозами синоптиків, увесь день 13 січня у Києві буде хмарним. Вранці – дрібний сніг, але незабаром він повинен припинитися. Вдень та ввечері опадів не передбачається.