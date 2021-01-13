Київ знову зупинився у заторах: де важко проїхати 13 січня
Затори у Києві 13 січня / 24 канал
Ранок середи, 13 січня, у Києві розпочався із традиційних заторів. Утворилися вони на звичних для всіх мешканців столиці місцях.
Про це свідчать дані Google maps. Якими дорогам краще не їхати у години пік, інформує сайт 24 каналу.
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Де у Києві важко проїхати зранку 13 січня:
- Проспект Миколи Бажана (від станції метро "Осокорки" до Південного мосту);
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Перемоги;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Люлмира Гузара;
- Проспект Валерія Лобановського;
- Вулиця Жилянська;
- Голосіївський проспект;
- Броварський проспект (район станції метро "Дарниця" й "Лівобережна").
Де у Києві 13 січня затори / Скриншот Google Maps
Погода у Києві
За прогнозами синоптиків, увесь день 13 січня у Києві буде хмарним. Вранці – дрібний сніг, але незабаром він повинен припинитися. Вдень та ввечері опадів не передбачається.
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