Зранку в четвер, 14 січня, у звичайних для столичних автомобілістів місцях утворилися масштабні затори. Рух обмежений на Набережній, а от на Лівому березі наразі не спостерігаються корки.

Про це свідчать дані Google maps. Якими дорогам краще не їхати у години пік, інформує сайт 24 каналу.

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Де у Києві важко проїхати зранку 14 січня:

Район метро "Чернігівська",

Вулиця Набережно-Рибальська,

Вулиця Набережно-Хрещатицька,

Гаванський міст,

Проспект перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейська")

Вулиця Олени Теліги.

Де у Києві 14 січня затори / Скриншот Google Maps

Що з погодою

14 січня у Києві почнеться серйозний снігопад, який триватиме більше доби. Через це комунальники вже почали готуватися до подолання наслідків стихії. Водіїв закликають бути обережними на дорогах.

Київ знову увійшов у топ міст з найбільшими заторами

Київ у 2020 році зайняв 7 місце у світі, це одне з двох європейських міст у першій десятці. У 2019 році українська столиця займала 12 місце у цьому рейтингу.