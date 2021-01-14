У Києві зранку утворилися серйозні затори: де важко проїхати 14 січня
Зранку в четвер, 14 січня, у звичайних для столичних автомобілістів місцях утворилися масштабні затори. Рух обмежений на Набережній, а от на Лівому березі наразі не спостерігаються корки.
Про це свідчать дані Google maps. Якими дорогам краще не їхати у години пік, інформує сайт 24 каналу.
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Де у Києві важко проїхати зранку 14 січня:
- Район метро "Чернігівська",
- Вулиця Набережно-Рибальська,
- Вулиця Набережно-Хрещатицька,
- Гаванський міст,
- Проспект перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейська")
- Вулиця Олени Теліги.
Де у Києві 14 січня затори / Скриншот Google Maps
Що з погодою
14 січня у Києві почнеться серйозний снігопад, який триватиме більше доби. Через це комунальники вже почали готуватися до подолання наслідків стихії. Водіїв закликають бути обережними на дорогах.
Київ знову увійшов у топ міст з найбільшими заторами
Київ у 2020 році зайняв 7 місце у світі, це одне з двох європейських міст у першій десятці. У 2019 році українська столиця займала 12 місце у цьому рейтингу.
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