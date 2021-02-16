У Києві 16 лютого, у вівторок, знову спостерігаються великі затори на дорогах. Рух обмежений на обох берегах столиці.

Традиційно важко проїхати до самого Києва з міст, які входять до агломерації столиці. Також на Правому березі ускладнений рух в напрямку центра. Дивіться також У Києві на станції метро "Арсенальна" встановили нові двері: урбаністи вважать це вандалізмом На Лівому березі Києва затори утворилися поблизу мостів. Де у Києві важко проїхати зранку 16 лютого: Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);

Вулиця Центральна;

Дарницьке шосе й Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");

Вулиця Набережно-Рибальська;

Гаванський міст;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Лобановського;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Степана Бандери;

Де у Києві 16 лютого затори / Скриншот Google Maps