Затори у Києві 16 лютого: де обмежений рух транспорту
У Києві спостерігаються затори / 24 канал
У Києві 16 лютого, у вівторок, знову спостерігаються великі затори на дорогах. Рух обмежений на обох берегах столиці.
Джерело:24 канал
Традиційно важко проїхати до самого Києва з міст, які входять до агломерації столиці. Також на Правому березі ускладнений рух в напрямку центра.
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На Лівому березі Києва затори утворилися поблизу мостів.
Де у Києві важко проїхати зранку 16 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);
- Вулиця Центральна;
- Дарницьке шосе й Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Гаванський міст;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Лобановського;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Степана Бандери;
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