Затори у Києві 16 лютого: де обмежений рух транспорту

16 лютого 2021 , 08:13
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Джерело:

24 канал

У Києві 16 лютого, у вівторок, знову спостерігаються великі затори на дорогах. Рух обмежений на обох берегах столиці.

Традиційно важко проїхати до самого Києва з міст, які входять до агломерації столиці. Також на Правому березі ускладнений рух в напрямку центра.

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На Лівому березі Києва затори утворилися поблизу мостів.

Де у Києві важко проїхати зранку 16 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);
  • Вулиця Центральна;
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Гаванський міст;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Лобановського;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Степана Бандери;


Де у Києві 16 лютого затори / Скриншот Google Maps