Затори у Києві 20 січня паралізували рух
Затори у Києві 20 січня / 24 канал
Ранок середи, 20 січня, спочатку приємно здивував майже всіх автомобілістів значно меншим рівнем заторів, аніж зазвичай, але потім ситуація стрімко погіршилася. Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у години пік.
Станом на 8:00 ранку затори у Києві були незначними, та утворилися у звичних для всіх місцях. Але о 8:30 рух багатьма дорогами столиці фактично був паралізований, про це свідчать дані Google maps.
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На Правому березі трошки ускладнено рух у напрямку центру, а на Лівому – у бік мостів. Традиційні корки утворилися також на в'їздах до міста.
Де у Києві утворилися затори зранку 18 січня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
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