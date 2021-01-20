Ранок середи, 20 січня, спочатку приємно здивував майже всіх автомобілістів значно меншим рівнем заторів, аніж зазвичай, але потім ситуація стрімко погіршилася. Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у години пік.

Станом на 8:00 ранку затори у Києві були незначними, та утворилися у звичних для всіх місцях. Але о 8:30 рух багатьма дорогами столиці фактично був паралізований, про це свідчать дані Google maps.

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На Правому березі трошки ускладнено рух у напрямку центру, а на Лівому – у бік мостів. Традиційні корки утворилися також на в'їздах до міста.

Де у Києві утворилися затори зранку 18 січня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Проспект Лобановського;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Жилянська;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандери.



Де у Києві 20 січня затори / Скриншот Google Maps