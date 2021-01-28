У Києві в четвер 28 січня спостерігаються масштабні затори. Про це свідчать дані онлайн-карти від Google.

Джерело: 24 канал

Через снігопад та час пік у Києві спостерігається значно вищий рівень заторів, аніж зазвичай. Водіям доводиться рухатись з меншою швидкістю, бути більш обережними.

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Втім, через слизьку дорогу, аварії та велику кількість машин фактично немає руху на в'їздах до Києва. Вкрай важко рухатися також на Лівому березі у напрямку мостів, а на Правому – у бік центру.

Де у Києві утворилися затори зранку 27 січня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Бульвар Перова;

Проспект Романа Шухевича;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Проспект Лобановського;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Жилянська;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандери.

Де у Києві 28 січня затори / Скриншот Google Maps

Зверніть увагу! Через досить серйозні ускладнення погодних умов з 00:00 28 січня до Києва заборонили в'їзд великогабаритного транспорту. Втім, зазвичай деякі фури все ж прориваються до столиці попри обмеження.