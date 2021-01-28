Затори у Києві 28 січня паралізували рух: онлайн-карта

У Києві в четвер 28 січня з самого ранку спостерігаються масштабні затори. Про це свідчать дані онлайн-карти від Google.
Джерело: 24 канал
Через снігопад та час пік у Києві спостерігається значно вищий рівень заторів, аніж зазвичай. Водіям доводиться рухатись з меншою швидкістю, бути більш обережними.
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Втім, через слизьку дорогу, аварії та велику кількість машин фактично немає руху на в'їздах до Києва. Вкрай важко рухатися також на Лівому березі у напрямку мостів, а на Правому – у бік центру.
Де у Києві утворилися затори зранку 27 січня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Бульвар Перова;
- Проспект Романа Шухевича;
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
Де у Києві 28 січня затори / Скриншот Google Maps
Зверніть увагу!
Через серйозні ускладнення погодних умов з 00:00 28 січня до Києва заборонили в'їзд великогабаритного транспорту. Втім, зазвичай деякі фури все ж прориваються до столиці попри обмеження.