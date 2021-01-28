Затори у Києві 28 січня паралізували рух: онлайн-карта

28 січня 2021 , 08:34
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У Києві в четвер 28 січня з самого ранку спостерігаються масштабні затори. Про це свідчать дані онлайн-карти від Google.

Джерело: 24 канал

Через снігопад та час пік у Києві спостерігається значно вищий рівень заторів, аніж зазвичай. Водіям доводиться рухатись з меншою швидкістю, бути більш обережними.

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Втім, через слизьку дорогу, аварії та велику кількість машин фактично немає руху на в'їздах до Києва. Вкрай важко рухатися також на Лівому березі у напрямку мостів, а на Правому – у бік центру.

Де у Києві утворилися затори зранку 27 січня:

  • Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
  • Дарницьке шосе та Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
  • Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
  • Бульвар Перова;
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
  • Проспект Лобановського;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Вулиця Вадима Гетьмана;
  • Вулиця Жилянська;
  • Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • Вулиця Борщагівська;
  • Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
  • Вулиця Велика Васильківська;
  • Вулиця Казимира Малевича;
  • Проспект Степана Бандери.

Де у Києві 28 січня затори / Скриншот Google Maps

Зверніть увагу! Через серйозні ускладнення погодних умов з 00:00 28 січня до Києва заборонили в'їзд великогабаритного транспорту. Втім, зазвичай деякі фури все ж прориваються до столиці попри обмеження.