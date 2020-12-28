Де у Києві затори 28 грудня: онлайн-карта
Де у Києві важко проїхати 28 грудня / 24 канал
На дорогах Києва 28 грудня після вихідних знову утворились затори. Онлайн-карта свідчить про обмежений рух транспорту у традиційних місцях.
Ранок першого робочого дня в Києві розпочався з заторів, які утворилися на традиційних місцях – в'їздах у місто та біля мостів. Про це свідчать дані Google Maps.
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Крім того, на Правому березі ускладнено рух в напрямку центра.
\Де у Києві утворилися затори зранку 28 грудня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Жилянська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
Де у Києві затори 28 грудня / Скриншот Google Maps
За даними КМДА, 56 одиниць техніки наразі здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами. У першу чергу дорожники засипають сіллю, піском або спеціальною хімічною сумішшю:
- мости;
- шляхопроводи;
- підйоми та спуски;
- вулиці з бруківки;
- сходи підземних переходів.
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