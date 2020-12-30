Затори у Києві 30 грудня: де у столиці ускладнений рух транспорту
Де у Києві важко проїхати 29 грудня / 24 канал
У Києві 30 грудня, що є фактично останнім робочим днем цього року, утворились традиційні затори. На яких ділянках дороги рух ускладнений – показує онлайн-карта.
Зранку 30 грудня в традиційних місцях Києва утворилися затори, втім, їх рівень трошки нижчий, аніж зазвичай. Важко проїхати до центру, мостів і взагалі в'їхати у Київ з боку міст, що входять до його агломерації, вказують дані Google Maps.
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Дуже серйозно погіршують ситуацію туман та мокра дорога у столиці.
Де у Києві утворилися затори зранку 30 грудня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
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