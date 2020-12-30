У Києві 30 грудня, що є фактично останнім робочим днем цього року, утворились традиційні затори. На яких ділянках дороги рух ускладнений – показує онлайн-карта.

Зранку 30 грудня в традиційних місцях Києва утворилися затори, втім, їх рівень трошки нижчий, аніж зазвичай. Важко проїхати до центру, мостів і взагалі в'їхати у Київ з боку міст, що входять до його агломерації, вказують дані Google Maps.

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Дуже серйозно погіршують ситуацію туман та мокра дорога у столиці.

Де у Києві утворилися затори зранку 30 грудня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Проспект Лобановського;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Жилянська;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандери.



Де у Києві затори 30 грудня / Скриншот Google Maps