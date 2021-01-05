У Києві у вівторок 5 січня спостерігаються затори на Правому березі у центрі. Про це свідчать данні Google maps.

Поки не закінчились усі свята й кияни масово не повернулись на роботу, у столиці стало трохи легше із заторами. Дані Google maps свідчать, що зранку рух обмежений лише на Правому березі, але традиційні лівобережні затори відсутні.

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Де у Києві важко проїхати зранку 5 січня:

Вулиця Набережно-Рибальська,

Гаванський міст,

Проспект Лобановського,

Район метро "Бориспілська",

Район метро "Виставковий центр",

Вулиця Нова,

Вулиця Жилянська,

Петрівська алея,

Вулиця Грушевського,

Вулиця Набережно-Хрещатицька,

Вулиця Олени Теліги,

Район метро "Чернігівська".

Де у Києві 5 січня затори / Скриншот Google Maps

Вранці 5 січня у столиці утримається туман, видимість 200 – 500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: