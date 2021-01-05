У Києві 5 січня спостерігаються затори: онлайн-карта
У Києві у вівторок 5 січня спостерігаються затори на Правому березі у центрі. Про це свідчать данні Google maps.
Поки не закінчились усі свята й кияни масово не повернулись на роботу, у столиці стало трохи легше із заторами. Дані Google maps свідчать, що зранку рух обмежений лише на Правому березі, але традиційні лівобережні затори відсутні.
Читайте також У перерві між клієнтами: у Києві зняли, як водій елітної служби таксі вживає наркотики
Де у Києві важко проїхати зранку 5 січня:
- Вулиця Набережно-Рибальська,
- Гаванський міст,
- Проспект Лобановського,
- Район метро "Бориспілська",
- Район метро "Виставковий центр",
- Вулиця Нова,
- Вулиця Жилянська,
- Петрівська алея,
- Вулиця Грушевського,
- Вулиця Набережно-Хрещатицька,
- Вулиця Олени Теліги,
- Район метро "Чернігівська".
Де у Києві 5 січня затори / Скриншот Google Maps
Вранці 5 січня у столиці утримається туман, видимість 200 – 500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Поділитися новиною