Затори у Києві 13 квітня: онлайн-карта
Затори 13 квітня / 24 канал
У Києві 13 квітня знову спостерігаються затори. Корки паралізували усе місто із самого ранку.
Джерело:24 канал
Рух ледве не всіма дорогами столиці вкрай ускладнений через величезну кількість машин, що пов'язано з посиленим карантином. Через відсутність вільного доступу до громадського транспорту жителям Києва доводиться користуватись таксі або власними автівками.
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На Лівому березі автовласникам важко дістатися до мостів, а на Правому – в бік центру. Також дуже складно заїхати до Києва з агломерацій.
Де у Києві важко проїхати зранку 13 квітня:
- Проспект Соборності.
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
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