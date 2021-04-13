Затори у Києві 13 квітня: онлайн-карта

У Києві 13 квітня знову спостерігаються затори. Корки паралізували усе місто із самого ранку.

Рух ледве не всіма дорогами столиці вкрай ускладнений через величезну кількість машин, що пов'язано з посиленим карантином. Через відсутність вільного доступу до громадського транспорту жителям Києва доводиться користуватись таксі або власними автівками.

Дивіться також У Києві продають броньований мікроавтобус Кернеса за 150 тисяч доларів: фото

На Лівому березі автовласникам важко дістатися до мостів, а на Правому – в бік центру. Також дуже складно заїхати до Києва з агломерацій.

Де у Києві важко проїхати зранку 13 квітня:

Проспект Соборності.

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Затори у Києві 13 квітня / Скриншот Google Maps