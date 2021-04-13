Затори у Києві 13 квітня: онлайн-карта

Джерело:24 канал
У Києві 13 квітня знову спостерігаються затори. Корки паралізували усе місто із самого ранку.
Рух ледве не всіма дорогами столиці вкрай ускладнений через величезну кількість машин, що пов'язано з посиленим карантином. Через відсутність вільного доступу до громадського транспорту жителям Києва доводиться користуватись таксі або власними автівками.
Дивіться також У Києві продають броньований мікроавтобус Кернеса за 150 тисяч доларів: фото
Де у Києві важко проїхати зранку 13 квітня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті: