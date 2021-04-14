Затори у Києві 14 квітня: як об'їхати
Затори у Києві 14 квітня / 24 канал
У Києві 14 квітня спостерігаються звичайні затори. Сайт 24 каналу розповідає, як їх об'їхати.
Джерело:24 канал
Серйозні затори, які подекуди сягають максимальної кількості балів, скували Київ з самого ранку. На Правому берегі важко проїхати у бік центру, а на Лівому – в напрямку мостів. Вкрай ускладнений рух на в'їздах до столиці, а також на Кільцевій дорозі.
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Де у Києві важко проїхати зранку 14 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
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