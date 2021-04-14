Затори у Києві 14 квітня: як об'їхати

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Джерело:

24 канал

У Києві 14 квітня спостерігаються звичайні затори. Сайт 24 каналу розповідає, як їх об'їхати.

Серйозні затори, які подекуди сягають максимальної кількості балів, скували Київ з самого ранку. На Правому берегі важко проїхати у бік центру, а на Лівому – в напрямку мостів. Вкрай ускладнений рух на в'їздах до столиці, а також на Кільцевій дорозі.

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Де у Києві важко проїхати зранку 14 квітня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Затори у Києві 14 квітня / Карта Google maps